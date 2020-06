Stand: 16.06.2020 18:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Kita des Jahres" steht in Aurich

Seit Anfang des Jahres haben zehn Kindertagesstätten und zehn Initiativen aus ganz Deutschland auf diesen Dienstag gewartet. Sie waren aus mehr als 1.500 Bewerbungen ausgewählt worden und hatten es ins Finale des Deutschen Kita-Preises geschafft. Am Dienstagnachmittag haben nun das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder-und Jugendstiftung in Berlin das Ergebnis bekannt gegeben: Die "Kita des Jahres 2020" steht in Aurich. Der mit 25.000 Euro dotierte erste Platz in der Kategorie geht an die PINGUIN Kindertagesstätte in der niedersächsischen Stadt.

Kinder toben sich kreativ aus

Die Jury lobte den kreativen Ansatz der Kita. In Aurich werde nichts einfach weggeworfen, egal ob Firmenabfälle wie Schrauben, Draht, Holzreste oder alltägliche Dinge wie Dosen oder Stoffe. Die Kinder würden es kreativ verwerten. Die Werke seien schon öffentlich ausgestellt worden, heißt es. Die Kinder in der Tagesstätte könnten ihren eigenen Interessen und Themen folgen und sich in "vielfältiger Art und Weise als kompetent und wirksam erleben". Zudem sei die Feinfühligkeit der Fachkräfte beeindruckend, so die Jury weiter. Sie ließen die Kinder frei spielen, begleiteten sie aber auch als Impulsgeber.

Videos 01:26 NDR//Aktuell Kinderbetreuung in der Vorzeige-Kita "Lüttje Lü" NDR//Aktuell Beim Deutschen Kita-Preis haben sich 1.500 Kitas aus ganz Deutschland beworben. Die Kita "Lüttje Lü" in Bad Zwischenahn ist unter den zehn Finalisten. Was ist ihr Erfolgsrezept? Video (01:26 min)

Ein zweiter Platz geht nach Schleswig-Holstein

In der Kategorie "Kita des Jahres" wurden zudem vier Zweitplatzierte mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet - darunter auch die inklusive WABE-Kita aus Lauenburg/Elbe (Schleswig-Holstein).

Auch Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern ist ausgezeichnet

In der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" konnte sich eine Initiative aus Bayern durchsetzen. Das lokale Bündnis für Familie Uecker-Randow aus Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) ist unter den Zweitplatzierten. Zu den Finalisten gehörte auch das Perle-Netzwerk aus Walsrode (Heidekreis). Das Netzwerk schaffte es aber nicht auf die Bestenliste.

Giffey: In Kitas beginnt Erfolgsgeschichte des Landes

"Wir sehen gerade jetzt, wie wichtig gute Kitas sind. Sie sorgen dafür, dass Medizinerinnen, Supermarktverkäuferinnen, Pflegerinnen und Pfleger, Polizistinnen den Laden am Laufen halten können. Sie sorgen dafür, dass unsere Jüngsten gut behütet aufwachsen und individuell gefördert werden", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in ihrer Videobotschaft zur Bekanntgabe der Preisträger. In den Kitas würden die ersten Kapitel der Erfolgsgeschichten des Landes geschrieben. Auch die Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, Elke Büdenbender, lobte die Einrichtungen: Mehr als 1.500 Bewerbungen für diesen Preis zeigten, dass sehr viele Einrichtungen und Bündnisse eine hohe Qualität anböten.

Bewerbung bis zum 15. Juli

Der Preis wird am 1. Oktober in Berlin verliehen. Die nicht ausgezeichneten Finalisten erhalten jeweils 1.000 Euro. Bis zum 15. Juli 2020 können sich Kitas und Initiativen noch für den nächsten Durchgang des Deutschen Kita-Preises bewerben.

