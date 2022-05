Kita-Räume: Schortens Bürgermeister von Gutachten überrascht Stand: 18.05.2022 21:26 Uhr Im Streit um verschimmelte Räume in einer Kita in Schortens im Landkreis Friesland hat die Stadt nun reagiert und die Räume gesperrt. Zuvor hatte ein Vater Anfang Mai Anzeige erstattet.

Zwei Kita-Gruppen mit 50 Kindern waren in den gemieteten Containern untergebracht, in denen es vor zwei Jahren einen Wasserschaden gegeben haben soll. Auf Betreiben von Eltern und mit Hilfe eines Gutachtens musste die Stadt die Container am Mittwoch sperren.

Bürgermeister sieht Eigentümer in der Pflicht

Auf einem Termin mit Elternvertretern sagte der parteilose Bürgermeister Gerhard Böhling am Abend, er sei von dem Gutachten überrascht worden. Er sei nicht von Problemen ausgegangen. Die Eltern widersprechen. Die Stadt Schortens habe als Betreiber des Kindergartens bereits seit Anfang des Jahres Kenntnis von einem Wasserschaden und von möglichem Schimmelbefall gehabt, sagt Vater Sebastian Sturm. Ungeachtet dessen hätten die Kinder in den betroffenen Räumen weiterhin gespielt, geschlafen und gegessen. Die Eltern seien nicht informiert worden, so der Vorwurf. Böhling weist den Vorwurf zurück. Die Container seien angemietet worden. Daher sei in erster Linie der Eigentümer in der Pflicht.

