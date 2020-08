Stand: 25.08.2020 13:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Kirsten" bringt ersten Sturm nach Niedersachsen

Die richtig heißen Tage sind noch gar nicht lange vorbei, da kündigt sich schon der erste Sturm der Saison an. Tief "Kirsten" bringt ab Mittwoch schon einmal einen Vorgeschmack auf den Herbst. Bereits in der Nacht soll es losgehen, erklärt NDR Wetterexperte Oliver Klein. Zwischen Cuxhaven und Vechta werde es spürbar frischer. Ab Mittwochvormittag zieht das Tief dann kräftig über die Ostfriesischen Inseln. An der Küste kann der Wind eine Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern pro Stunde erreichen, im Binnenland bis zu 80. Im Herbst und Winter wäre das nicht allzu wild, sagt Klein. Doch die meisten Bäume tragen noch Blätter, bieten so für den Sturm eine größere Angriffsfläche.

Waldgebiete meiden, Gartenmöbel sichern

Hinzu kommt: die Trockenheit der vergangenen Wochen. Deshalb könne es schnell passieren, dass die Bäume umstürzten, sagt Klein. Er geht davon aus, dass es dadurch auch zu größeren Problemen im Straßen- und Schienenverkehr kommen könnte. Der Wetterexperte rät dazu, Waldgebiete zu meiden und beispielsweise Gartenmöbel zu sichern. Am frühen Nachmittag soll der erste Sturm der Saison dann über den Nordwesten hinweggezogen sein.

