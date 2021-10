Kirchen und Landwirte in Niedersachsen feiern Erntedankfest Stand: 03.10.2021 09:27 Uhr In ganz Niedersachsen begehen Kirchengemeinde heute mit geschmückten Altären und Andachten das Erntedankfest. Aber auch außerhalb der Gotteshäuser gibt es Aktionen zum Erntedank.

Das siebte Landeserntedankfest richtet in diesem Jahr die St.-Johannes-Kirche in Oldenburg-Kreyenbrück aus. Dort findet am Nachmittag der landesweit zentrale Gottesdienst statt. Auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat sich dazu angekündigt. Nach dem Gottesdienst haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich an verschiedenen Ständen vor der Kirche über die Landwirtschaft, das Leben auf dem Land, gesunde Lebensmittelerzeugung und den Naturschutz zu informieren und zu diskutieren.

AUDIO: Gesegneten Sonntag Podcast (12 Min) Gesegneten Sonntag Podcast (12 Min)

Historische Erntemaschinen im Museumsdorf Cloppenburg

Auch außerhalb der Kirchen wird Erntedank gefeiert. Im Museumsdorf Cloppenburg sind zum Beispiel seit gestern historische Erntemaschinen im Einsatz und eine große Saftpresse verarbeitet die Apfelernte der Besucher. In Cloppenburg wird erstmals die Niedersachsenmeisterschaft im Riesenkürbiswiegen ausgetragen. Dabei sind Kolosse mit bis zu 700 Kilogramm angemeldet.

Wetterextreme: Ernte nicht so gut wie erwartet

Landwirte blicken unterdessen mit gemischten Gefühlen auf das Erntejahr. Die Folgen extremer Wetterlagen hätten Bauern auch in diesem Jahr zu spüren bekommen - etwa Trockenheit und Frost im Frühjahr sowie Dauerregen im Sommer, sagte der Präsident des Landvolkes, Holger Hennies. Wegen der Wetterextreme sei die Ernte hinter den Erwartungen geblieben. Der Landvolk-Präsident betonte aber auch, dass die Landwirte in Niedersachsen nach wie vor noch in einer "klimatisch günstigen Region" arbeiteten. Dies sei daher Ansporn, den Boden sorgsam zu nutzen.

