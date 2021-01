Kindsmord: "Maskenmann" nach Frankreich ausgeliefert Stand: 23.01.2021 13:23 Uhr Der wegen dreifachen Kindesmord verurteilte Martin N., bekannt geworden als "Maskenmann", ist nach Frankreich ausgeliefert worden. Das hat das niedersächsische Justizministerium bestätigt.

Der Bremer, der seit neun Jahren eine lebenslange Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Celle verbüßt, soll vor 17 Jahren einen elfjährigen französischen Jungen in der Bretagne getötet haben. Die Ermittler waren sich schon damals sicher: Die Morde an den drei Jungen waren mutmaßlich nicht die einzigen Verbrechen.

Französischen Jungen 2004 getötet?

Wegen dieser Gewaltverbrechen, die er zwischen 1992 und 2001 verübte, und 40 weiterer Übergriffe auf Kinder, sitzt Martin N. lebenslang in Haft. Die französischen Ermittler hatten Martin N. seit Jahren auch als möglichen Mörder des elfjährigen Jungen aus der Bretagne in Verdacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Tatablauf ähnelte den Mordfällen aus dem Nordwesten Niedersachsens. Auch das französische Opfer wurde im April 2004 nachts aus einem Schullandheim entführt und getötet. Die französische Justiz stellte einen europäischen Haftbefehl aus.

Videos Höchststrafe für den "Maskenmann" Der dreifache Kindermörder Martin N. ist vom Landgericht Stade zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Video

Martin N. soll Haftrichter vorgeführt werden

Laut der französischen Zeitung "Ouest France" soll Martin N. mit dem Mord an dem jungen Franzosen geprahlt und Täterwissen offenbart haben. Das niedersächsische Justizministerium ließ Martin N. deshalb vor drei Tagen ausliefern. Am kommenden Montag soll der Verdächtige dem Haftrichter im westfranzösischen Nantes vorgeführt werden. Der Häftling soll zunächst für acht Monate in französischem Gewahrsam bleiben. Wegen des Mordes an dem französischen Jungen droht ihm ein Prozess. Danach soll dere 50-Jährige weiter seine lebenslange Haftstrafe in Deutschland verbüßen.

Weitere Informationen Keine Sicherungsverwahrung für "Maskenmann" Der Bundesgerichtshof hat die Sicherungsverwahrung für den sogenannten Maskenmann aufgehoben. Kindermörder Martin N. darf dennoch nicht vorzeitig entlassen werden. (11.01.2013) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2021 | 12:00 Uhr