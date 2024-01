Kinderpornographie und Bestechlichkeit: Polizist angeklagt Stand: 29.01.2024 13:15 Uhr Kinderpornographie, Bestechlichkeit, Verletzung des Dienstgeheimnisses: Die Vorwürfe gegen einen Polizisten aus Niedersachsen wiegen schwer. Er ist jetzt vor dem Landgericht Aurich angeklagt.

Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Demnach soll der 29 Jahre alte Beamte der Polizeiinspektion Leer unter anderem gegen Geld Datenbanken der Polizei nach Informationen durchsucht haben. Desweiteren werfen Ermittler dem Mann Besitz und Verbreitung von Kinder- beziehungsweise Jugendpornographie vor. Die Polizeidirektion hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zunächst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über den Fall berichtet.

Geschlechtsverkehr in Uniform vor versteckter Kamera?

Der 29-Jährige soll außerdem in mindestens 18 Fällen heimliche Sexvideos gedreht haben. Es sei fraglich, ob die Frauen mit der Aufzeichnung einverstanden waren, so die Ermittler. In mehreren Fällen soll der Angeklagte beim Sex seine Polizeiuniform getragen haben.

