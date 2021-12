Kinderleiche in Twistringen: Obduktionsergebnis noch heute Stand: 14.12.2021 10:09 Uhr Nach dem Tod eines Eineinhalbjährigen in Twistringen (Landkreis Diepholz) wird heute das Obduktionsergebnis erwartet. Noch ist unklar, ob der Junge gewaltsam oder durch ein Unglück ums Leben kam.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war am Montagmittag ein Notruf bei der Rettungsleitstelle in Diepholz eingegangen. Kurz darauf wurde der kleine Junge leblos in der Wohnung seiner Eltern gefunden. Eine Notärztin habe vergeblich versucht, das Kind zu reanimieren, so der Sprecher. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Verden wurde die Leiche bereits obduziert, mit dem abschließendem Ergebnis rechnet sie im Lauf des Nachmittags.

Bahnhofsgebäude und Vorplatz wegen Spurensuche gesperrt

Festgenommen oder verhaftet wurde bislang niemand, heißt es von den Behörden. Die Wohnung, in der das tote Kind aufgefunden wurde, befindet im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Twistringen. Wegen der Spurensuche und erster Ermittlungen waren der Bahnhof und der Vorplatz am Montag mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der Zugbetrieb sei dadurch aber nicht beeinträchtigt gewesen, so der Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.12.2021 | 09:30 Uhr