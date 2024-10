Stand: 01.10.2024 13:07 Uhr Kinder auf Rückweg vom Kramermarkt in Oldenburg ausgeraubt

Am Montagabend sind zwei Kinder auf dem Rückweg vom Oldenburger Kramermarkt ausgeraubt worden. Laut Polizei wurden die beiden 13-Jährigen im Bereich des Berliner Platzes gegen 19.30 Uhr von drei dunkel gekleideten jugendlichen Tätern mit einem Messer bedroht. Anschließend hätten die Jugendlichen die Taschen der beiden 13-Jährigen durchsucht, so die Polizei. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten den Angaben zufolge eine geringe Menge an Bargeld und Kopfhörer. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg