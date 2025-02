Stand: 06.02.2025 07:56 Uhr Kind sexuell missbraucht: Betreuer aus Ostfriesland verurteilt

Ein Betreuer einer kirchlichen Jugendgruppe aus dem Landkreis Leer ist am Mittwoch wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Aurich sah es als erwiesen an, dass der 27-jährige Angeklagte im Juni 2023 sexuelle Handlungen an einem neunjährigen Kind vorgenommen hatte. Die Taten geschahen demnach während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Betreuer. Laut Gerichtssprecherin muss der Mann auch 4.000 Euro an sein Opfer zahlen. Während seiner dreijährigen Bewährung dürfe er zudem keine Kinder und Jugendlichen beaufsichtigen oder betreuen. Das Gericht folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

