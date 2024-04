Stand: 04.04.2024 09:46 Uhr Kind auf Campingplatz Schillig niedergeschlagen? Mehrere Hinweise

Nachdem ein Vater seinen kleinen Sohn auf dem Campingplatz in Schillig (Landkreis Friesland) niedergeschlagen haben soll, sind bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen. Zwei Zeugen hätten sich gemeldet, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Auch das Autokennzeichen der Familie sei inzwischen bekannt. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen gibt die Polizei bislang mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht bekannt. Zuerst hatte das Jeversche Wochenblatt berichtet. Zeugen hatten am vergangenen Donnerstag mitbekommen, wie ein Vater vor einer Bäckerei auf dem Campingplatz seinem etwa sechsjährigen Sohn offenbar ins Gesicht geschlagen hatte. Anschließend soll er das am Boden liegende Kind mehrmals in den Rücken getreten und weiter geschlagen haben. Laut Polizei ließ der Mann erst von dem Jungen ab, als Passanten sich einmischten. Als die alarmierte Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Familie sich demnach bereits entfernt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Campingplatz Schillig: Vater schlägt offenbar kleinen Sohn nieder Der Mann soll laut Polizei so hart zugeschlagen haben, dass Zeugen das Klatschen hörten. Dann soll er zugetreten haben. (28.03.2024)

