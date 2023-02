Stand: 20.02.2023 11:48 Uhr Kiloweise Drogen gefunden: Mann sitzt in Untersuchungshaft

Weil bei ihm mehrere Kilogramm Betäubungsmittel gefunden wurden, haben Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagabend einen 41-jährigen Mann aus Cuxhaven festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann den Beamten bereits bekannt. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ das Amtsgericht Cuxhaven am Freitag Haftbefehl. Der 41-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

