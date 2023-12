Stand: 13.12.2023 10:03 Uhr Kiellegung für neues Schiff in der Papenburger Meyer Werft

Das neue Kreuzfahrtschiff "Asuka III" der Meyer Werft ist am Dienstag in Papenburg auf Kiel gelegt worden. Mit dem Herabsenken des ersten, 345 Tonnen schweren Stahlblocks in das Baudock habe die Montage des Schiffskörpers begonnen. Das teilte die Meyer Werft mit. Die "Asuka III" ist das erste Passagierschiff seit rund 30 Jahren, das in Papenburg für den japanischen Markt gebaut wird. Angetrieben wird das Schiff mit verflüssigtem Erdgas (LNG), einem der saubersten derzeit verfügbaren Treibstoffe der Schifffahrt. Neben der Reduzierung des CO2-Ausstoßes kann damit der Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub nahezu vollständig, und der von Schwefeloxiden komplett vermieden werden, wie die Werft mitteilte. Das neue Kreuzfahrtschiff soll 2025 fertig sein.

