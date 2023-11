Stand: 14.11.2023 06:45 Uhr Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

In Delmenhorst hat es am Montagabend einen Großeinsatz gegeben: Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Wie die Polizei mitteilte, mussten mehrere Menschen gerettet werden. Starker Rauch drang den Angaben zufolge aus einem Keller des Hauses. Die Feuerwehr sprach zwischenzeitlich von einer unübersichtlichen Lage, denn der Rauch hatte sich bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits komplett in dem siebenstöckigen Haus ausgebreitet. In dem Gebäude waren 56 Menschen gemeldet - nicht alle waren zu Hause. Mit speziellen Atemmasken wurden 20 Bewohner aus ihren Wohnungen geholt. Eine Person wurde laut Polizei bei dem Brand leicht verletzt, weil sie Rauch einatmete. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr herrschte eine extreme Hitze. Deshalb musste auch die Fassade des Hauses gekühlt werden, um zu verhindern, dass sie sich entzündet. Auch wurden große Mengen Schaum von außen in den Keller geleitet. Wie das Feuer entstehen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.11.2023 | 06:30 Uhr