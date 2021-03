Stand: 24.03.2021 09:26 Uhr Keine Lieferung: Wildeshausen kann Schüler nicht testen

Die vom Land angekündigte Corona-Testwoche für Schulen erreicht offenbar noch nicht alle Gebiete Niedersachsens. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So seien die notwendigen Tests in der Stadt Wildeshausen im Landkreis Oldenburg bislang nicht vorhanden, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Dienstagabend entsprechende Berichte. Das Land organisiere und beschaffe die Tests, die Stadt habe darauf keinen Einfluss, so der Sprecher. Die Landesregierung hatte die Tests zum Üben angekündigt. Nach den Osterferien sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle an den Schulen tätigen Personen einmal pro Woche kostenlos getestet werden, hatte das Land versprochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2021 | 09:30 Uhr