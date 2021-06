Stand: 02.06.2021 11:40 Uhr Keine Bombe: Einkaufszentrum in Brake wieder geöffnet

Nach einem Bombenalarm in einem Einkaufszentrum in Brake (Landkreis Wesermarsch) ist der Markt wieder geöffnet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war gestern eine Bombendrohung eingegangen. Ein Anrufer drohte, in dem Markt werde eine Bombe hochgehen. Die Polizei ließ den Markt räumen und setzte Spürhunde ein. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.06.2021 | 07:30 Uhr