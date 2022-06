Stand: 15.06.2022 08:26 Uhr Kein Sprit mehr: Sportflugzeug landet auf Maisfeld in Hude

Einem Piloten ist am Mittwochabend der Sprit in seinem Flugzeug ausgegangen und er musste auf einem Maisfeld in Hude (Landkreis Oldenburg) notlanden. Der Pilot und sein Co-Pilot wollten laut Polizei von Wangerooge nach Ganderkesee fliegen, als kurz vor dem Ziel der Sprit ausgegangen sei. Der Mann habe das Sportflugzeug sicher landen können und nur geringe Schäden verursacht.

