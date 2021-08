Stand: 27.08.2021 12:44 Uhr Kein Geld: Museumsverein Feuerschiff geht in Sitzstreik

Mit einem Sitzstreik will der Vorstand des Museumsvereins Feuerschiff Emden am Freitag gegen die Zahlungsmoral der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen in Aurich protestieren. Der Verein habe das Schiff sicherer gemacht, doch die versprochenen Zuschüsse seien auch nach mehr als einem Jahr nicht geflossen, heißt es. Sechs Stunden wollen sich zwei Vereinsmitglieder deshalb in Aurich an das Gebäude der Bundesbehörde ketten. Der Verein schuldet einer Emder Werft rund 112.000 Euro für Alarmanlagen, Rettungsboote und neue Notausgänge. Die hatte der Bund von deutschen Museumsschiffen gefordert und dafür 20 Millionen Euro Fördergeld in Aussicht gestellt. Der Verein braucht auch Geld für die Sanierung des Feuerschiffs "Amrumbank/Deutsche Bucht". Unbekannte hatten das Wahrzeichen im Juni so stark beschädigt, dass Wasser in den Maschinenraum eingedrungen war.

