Stand: 01.04.2025 12:58 Uhr Kein Führerschein: 34-Jähriger will in Bremen Polizisten bestechen

Ein 34 Jahre alter Autofahrer soll am Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Bremen erfolglos versucht haben, Polizisten zu bestechen. Laut Polizei hielt eine Streife den Mann gegen 2.20 Uhr am Rembertiring an, weil er auffällig langsam gefahren war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Um einer Anzeige zu entgehen, habe er den Polizisten zunächst 100 und dann 200 Euro angeboten, hieß es. Die Beamten beschlagnahmten stattdessen das Geld als Beweismittel und nahmen dem Mann zudem den Autoschlüssel ab. Den Angaben nach habe der 34-Jährige den Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Führerschein und versuchter Bestechung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2025 | 15:00 Uhr