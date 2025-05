Kater geht freiwillig zum Tierarzt - Besitzerin wundert sich Stand: 19.05.2025 12:50 Uhr Der Britisch-Kurzhaar-Kater kommt seit 2023 jeden Tag in die Tierarztpraxis in Esens. Seine Besitzerin hat sich lange gewundert, wo er den Tag verbringt. Mittlerweile gehört er "fest" zum Praxisteam.

von Thees Jagels

Jeden Morgen um 7.30 Uhr steht der vier Jahr alte Kater vor der Tür der Tierarztpraxis in Esens (Landkreis Wittmund). "Er kratzt dann an der Tür und wartet so lange, bis ihn jemand reinlässt. Oder er fängt ganz laut an, für uns zu singen", erzählt Mitarbeiterin Nina Thorwarth. 2023 steht das Tier plötzlich vor der Praxis. Woher der Kater kommt, weiß das Tierarzt-Team lange Zeit nicht. Wegen seiner rundlichen Kopfform wird der tägliche Gast "Muffin" genannt.

"Muffin" macht gerne Telefondienst

Am liebsten liegt der Kater auf dem Empfangstresen. "Er schläft die meiste Zeit einfach, aber gerade morgens, wenn er seine Leckerlies einfordert, kann er uns auch schon mal quälen. An arbeiten ist dann nicht zu denken. Er räumt dann einfach unsere Regale aus", berichtet Nina Thorwarth. Auch die Telefonanlage übernimmt "Muffin" gerne mal, indem er mit dem Hörerkabel spielt, oder sich einfach aufs Telefon legt.

Kater hat beruhigende Wirkung in der Tierarztpraxis

Über den täglichen Besuch des Katers freuen sich die Mitarbeitenden trotzdem. "Gerade an stressigen Tagen ist es schön, wenn er hier ist. Dann streichelt man ihn, dann fängt er an zu schnurren. Das ist wie Yoga. Das beruhigt einen", so Thorwarth. Das Praxisteam hat ihn deshalb zum dauerhaften "Mitarbeiter des Monats" gekürt. Und belohnt ihn mit Leckerlies.

"Muffin" heißt eigentlich "Sammy"

Alexandra Strehlau ist die Besitzerin des Katers: "Er war die ersten zwei Lebensjahre zuhause. Und dann habe ich ihn langsam an das Draußensein gewöhnt und habe mich gefragt:Wo ist der die ganze Zeit?". Dass er nur einmal über die Straße zur Praxis gegangen ist, erfährt sie erst Wochen später. "Eigentlich heißt er Sammy, und auf Tierarztbesuche stand er eigentlich nicht so."

Kater geht selbst zur Behandlung zum Arzt

Behandeln lässt sich der Kater zwar immer noch ungern, doch wenn er was hat, geht er selbst zum Arzt. "Letztens war er verletzt und hatte eine blutige Verletzung an der Pfote. Ich habe ihn dann sofort eingepackt und bin in die Praxis. Die Mitarbeiterin sagte dann nur 'der wurde heute Morgen um halb acht schon behandelt'. Er geht dann halt selber zum Arzt", berichtet Strehlau lächelnd.

Andere Tiere stören "Muffin" nicht

Das in der Praxis täglich dutzende andere Tiere zur Behandlung aufschlagen, stört den Kater laut Mitarbeiterin Nina Thorwarth übrigens nicht: "Er liegt dann trotzdem ganz entspannt auf dem Tresen, oder guckt bei den Tieren im Wartezimmer vorbei".

