Stand: 19.07.2021 09:32 Uhr Katastrophenschützer aus Wilhelmshaven in Hochwassergebiet

Drei erfahrene Katastrophenschützer der Feuerwehr Wilhelmshaven werden in Rheinland-Pfalz im Krisenstab mitarbeiten. Dafür sind sie gemeinsam mit weiteren Führungskräften aus ganz Niedersachsen am frühen Montagmorgen in Richtung Ahrweiler aufgebrochen. Ihr Einsatz ist zunächst für fünf Tage vorgesehen.

