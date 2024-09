Stand: 02.09.2024 09:41 Uhr Kajakfahrer gerät auf Hunte in Not - Feuerwehr rettet den Mann

Die Feuerwehr hat einen Kajakfahrer im Großenknetener Ortsteil Amelhausen (Landkreis Oldenburg) aus der Hunte gerettet. Der Mann habe sich am am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Kajak in einem quer in die Hunte gestürzten Baum verhakt, teilte die Kreisfeuerwehr mit. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht befreien und aufgrund der starken Strömung auch nicht ans Ufer gelangen. Ein weiterer Kajakfahrer, mit dem er unterwegs war, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr half dem Mann schließlich mit einem angeleinten Rettungsring ans Ufer.

