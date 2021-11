Stand: 19.11.2021 11:20 Uhr Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven wird erneut gesperrt

Die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven wird am Sonnabend erneut für den Verkehr gesperrt - dieses Mal allerdings nur für Autos und Motorräder. Sie können zwischen 8 und 18 Uhr die Brücke nicht passieren und werden über die Rüstringer Brücke umgeleitet. Das sei notwendig, weil defekte Leuchten an der Brücke ausgetauscht werden müssen, so die Stadt. Fußgänger und Radfahrer sind ihren Angaben nach nicht betroffen. Auch der Schiffsverkehr bleibt gewährleistet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.11.2021 | 13:30 Uhr