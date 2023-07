Stand: 03.07.2023 13:58 Uhr Jungtierboom bei Kegelrobben im Wattenmeer

In Niedersachsen sind während der Wurfsaison von November bis Januar 393 neugeborene Kegelrobben gezählt worden. Das geht aus den Ergebnissen der Zählflüge hervor, die das Wattenmeer Sekretariat in Wilhelmshaven veröffentlicht hat. Für Niedersachsen ist das ein Rückgang von neun Prozent. Experten führen dies auf das schlechte Wetter während der Zählflüge an der niedersächsischen Küste zurück. Viele Tiere seien deshalb vermutlich nicht erfasst worden. Die meisten neugeborenen Kegelrobben sind in den Niederlanden gesichtet worden. Dort waren es 1.436 Jungtiere, 15 Prozent mehr als in der Saison davor. Im gesamten Wattenmeer wurden rund 2.500 neugeborene Kegelrobben beobachtet. Die Kleinen tragen ein weißes Fell und müssen am Strand bleiben, weil das Fell sie zwar vor Kälte, nicht aber vor Wasser schützt. Die erwachsenen Kegelrobben werden während des Fellwechsels im März und April von Flugzeugen aus der Luft gezählt, wenn sie sich verstärkt auf den Sandbänken aufhalten. So erhalten die Experten für diese Meeressäuger möglichst präzise Zahlen über den gesamten Bestand im Watt, das von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark reicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.07.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere