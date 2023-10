Stand: 23.10.2023 11:27 Uhr Junger Seehund im Hafen von Wilhelmshaven - Kein Grund zur Sorge

In Wilhelmshaven hat ein junger Seehund für viel Aufregung gesorgt. Das Tier wurde immer wieder am Rand des großen Hafens bei der Deichbrücke gesehen. Der Seehund hatte sich dort gesonnt. Besorgte Anrufer hatten sich an die Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven und die Seehundstation Norddeich gewandt. Fachleute haben sich den Seehund angesehen und festgestellt, dass das Tier wohlauf und putzmunter ist. Es bestehe also kein Anlass zur Sorge und auch kein Handlungsbedarf, teilt ein Sprecher der Stadt Wilhelmshaven mit. Im Nordwesten ist die Seehundsichtung auch kein Einzelfall. In Wilhelmshaven schwimmen die Tiere regelmäßig durch die Schleuse in das Hafenbecken, wo sie ausreichend Nahrung finden. Auch in der Weser oder in der Hunte weit im Inland werden immer wieder Seehunde gesichtet.

