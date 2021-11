Junge stirbt nach Impfung - war Vorerkrankung Ursache? Stand: 04.11.2021 15:19 Uhr Ein Zwölfjähriger aus dem Landkreis Cuxhaven, der kurz nach seiner zweiten Impfung gegen das Coronavirus gestorben ist, litt offenbar schon länger an einer schweren Herz- und Gefäßkrankheit.

Das sagte eine Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) am Donnerstag. Das PEI ist das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Man stehe in Kontakt mit dem Landkreis und warte jetzt auf das endgültige Obduktionsergebnis, so die Sprecherin weiter. Dieses soll klären, ob und inwieweit die Vorerkrankung ursächlich für den Tod war.

Mobile Impfteams abgezogen

Das Kind war kurz nach der Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gestorben. Wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs hatte das Gesundheitsamt des Landkreises eine Untersuchung angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Stade sieht nach Informationen des NDR in Niedersachsen derzeit keinen Anlass, in dem Fall zu ermitteln. Cuxhavens Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) hat nach Informationen von NDR Niedersachsen die mobilen Impfteams von den Schulen abgezogen. Diese waren seit Tagen unterwegs, um Kinder und Jugendliche zu impfen.

Rechtsmediziner: Andere Todesursache kann nicht ausgeschlossen werden

Experten des Rechtsmedizinischen Instituts am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hielten es laut vorläufigem Obduktionsprotokoll für wahrscheinlich, dass der Tod auf die Impfung zurückzuführen sei. "Wir sehen uns hier mit einem besonders tragischen Fall konfrontiert", sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Kai Dehne. "Rein statistisch treten gravierende Impf-Nebenwirkungen mit Todesfolge extrem selten auf, aber die betroffene Familie trifft das mit aller Unbarmherzigkeit zu 100 Prozent." Dehne sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Weil laut dem Landkreis Cuxhaven in den sozialen Medien Gerüchte aufgekommen waren, hatte der Landkreis den Fall öffentlich gemacht.

Fünf Verdachtsfälle bis Ende September

Das PEI verzeichnete nach eigenen Angaben bis Ende September insgesamt fünf solche Verdachtsfälle, die sich auf Todesfälle von Kindern und Jugendlichen im Abstand von zwei bis 24 Tagen nach einer Impfung mit dem Produkt von Biontech/Pfizer beziehen. Bei mindestens drei der Jugendlichen bestanden schwere Vorerkrankungen, so das PEI. Kinderärztin Tanja Brunnert, Sprecherin des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sagte, bei früheren allergischen Reaktionen auf Impfstoffe sollte man vorsichtig sein - ansonsten gebe es keine Krankheit, wegen der man nicht impfen dürfe. Gerade chronisch Kranke hätten ein höheres Risiko, am Coronavirus zu erkranken.

