Junge fährt auf Gepäckträger mit: Bein gerät in Speichen

In Achim im Landkreis Verden ist bei einem Fahrradunfall ein Fünfjähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 14 Jahre alte Bruder den Jungen am Freitag ohne Sitz auf dem Gepäckträger seines Fahrrades transportiert. Dabei geriet ein Bein des Kindes während der Fahrt in die Speichen, woraufhin die Brüder stürzten. Rettungskräfte mussten den Fünfjährigen aus dem Rad befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik nach Bremen gebracht.

