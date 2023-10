Stand: 26.10.2023 08:34 Uhr Jugendlicher fährt gegen Autos - 50.000 Euro Schaden

In Wilhelmshaven ist ein 17-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag gegen drei geparkte Autos gefahren und hat damit einen Schaden von rund 50.000 Euro verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass er deutlich zu schnell unterwegs war. Bei dem Zusammenprall kippte das Auto auf die Seite. Zeugen vor Ort berichteten der Polizei, dass daraufhin sechs Personen aus dem Fahrzeug kletterten. Bis auf den 17-Jährigen seien sie davongerannt. Der Jugendliche gab an, dass er das Auto gefahren sei. Laut Polizei hat er keinen Führerschein. Die anderen Fahrzeuginsassen konnten nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt.

