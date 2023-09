Jugendliche stehlen Transporter und flüchten damit vor Polizei Stand: 04.09.2023 20:02 Uhr In Vechta haben mehrere Jugendliche vier Transporter entwendet und sich anschließend Verfolgungsfahrten mit der Polizei geliefert. Ein 13-Jähriger wurde in Nordrhein-Westfalen gestellt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zu Sonntag. Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Eines der Fahrzeuge kam in Vechta wegen technischer Probleme zum Stehen. Der 14-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber schnell von der Polizei gestellt. Sein 16-jähriger Beifahrer blieb im Wagen sitzen. Ein 13-Jähriger flüchtete über die A1 in Richtung Osnabrück und schließlich nach Nordrhein-Westfalen, er wurde ebenfalls gestellt. Gegen Mitternacht entdeckte eine Anwohnerin einen dritten entwendeten Transporter im Stadtgebiet von Vechta.

Vierter Transporter wird noch gesucht

Bei der Suche kamen auch Hunde zum Einsatz. Mehrere Polizeiinspektionen waren beteiligt. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des vierten Transporters oder den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04441) 94 30 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

