Stand: 22.04.2023 13:02 Uhr Jugendliche mit vermeintlichen Waffen unterwegs - Großeinsatz

Mehrere Kinder und Jugendliche mit Spielzeugwaffen haben in Bremen in einem Trampolinpark in den Industriehäfen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen, dass die Jugendlichen mit einer Pistole hantierten. Daraufhin rückten Spezialeinsatzkräfte und Zivilpolizisten an. Vor Ort trafen die Beamten auf Kinder und Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren. Vier von ihnen trugen laut Polizei offen vermeintlich scharfe Waffen. Sie hatten zudem Spielzeughandfesseln und eine Sturmhaube dabei. Die Polizei stellte die Waffen sicher und informierte die Erziehungsberechtigten. Sie prüft den Angaben zufolge, ob sich die Beteiligten an den Kosten des Einsatzes beteiligen müssen. Die Polizei warnte vor dem Umgang mit Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit: Aus weiter Entfernung oder bei Dunkelheit könnten sie nicht immer sofort als unechte Waffen erkannt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2023 | 13:00 Uhr