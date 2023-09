Stand: 02.09.2023 11:48 Uhr Jugendliche greifen Zwölfjährige an und verletzen sie

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) von zwei Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Das Mädchen fuhr am Freitag gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg Landskrone an der Hunte entlang, als sich ihm zwei Jugendliche auf einem E-Scooter näherten, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen verfolgten das Mädchen und holten es an der Melkerbrücke ein. Dort traten sie die Zwölfjährige vom Fahrrad, bewarfen die am Boden Liegende mit Erde und kippten den Inhalt ihrer Trinkflasche über ihr aus. Anschließend seien sie auf dem E-Roller in Richtung Burgpark geflüchtet. Das Mädchen wurde leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die männlichen Jugendlichen waren beide etwa 16 Jahre alt. Einer hat laut Polizei schwarze Locken, einen leichten Schnauzer und einen Kinnbart. Der andere hatte die schwarzen Haare zur Seite gekämmt. Beide trugen dunkle Kleidung und fingerlose Handschuhe mit Klettverschluss. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 11 15 entgegen.

