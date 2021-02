Stand: 11.02.2021 19:01 Uhr Jever: Lkw kollidiert auf Bahnübergang mit Triebwagen

Zusammenstoß auf den Gleisen: Am Donnerstag ist in Jever (Landkreis Friesland) ein Lkw-Kipper bei der Überfahrt an einem Bahnübergang mit einem Personenzug der Nordwestbahn kollidiert. Der Lastwagen wurde schwer beschädigt und der Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Triebwagenfahrer und zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern nach Auskunft der Polizei an.

VIDEO: Jever: Lkw und Zug stoßen zusammen - vier Verletzte (1 Min)

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2021 | 17:00 Uhr