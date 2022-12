Stand: 16.12.2022 08:23 Uhr Jever: Fußgängerin beim Ausparken von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist in Jever (Landkreis Friesland) von einem ausparkenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige ging am Donnerstagabend über einen Fußweg an einer Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Auto, das gerade ausparkte, erfasste die Frau. Sie stürzte auf die Straße und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem Polizeisprecher zufolge konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2022 | 08:30 Uhr