Stand: 16.05.2022 10:31 Uhr Jade-Weser-Port schlägt deutlich mehr Container um

Am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven sind im ersten Quartal dieses Jahres deutlich mehr Container umgeschlagen worden. Das schreibt die Nordwestzeitung und beruft sich auf den Quartalsbericht von Eurokai. Demnach stieg der Umschlag am Tiefwasserhafen im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent. Der Jade-Weser-Port habe davon profitiert, dass andere Häfen mit den weltweiten Lieferketten-Problemen zu kämpfen hatten. Einige Reedereien hätten ihre Schiffe von anderen Nordseehäfen nach Wilhelmshaven umgeleitet.

