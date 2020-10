Stand: 01.10.2020 11:31 Uhr JadeWeserPort-Anbindung: Gericht entscheidet am 15. Oktober

Darf der Güterverkehr zum JadeWeserPort (JWP) in Wilhelmshaven durch die Stadt Oldenburg fahren oder muss eine neue Strecke gebaut werden? Eine Entscheidung über den jahrelangen Streitwill das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 15. Oktober verkünden. Die Bauarbeiten laufen bereits seit längerem. Mehrere Eilanträge gegen die Bauarbeiten waren im Dezember 2019 vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die Stadt Oldenburg hatte mit einer Reihe von Klagen erreichen wollen, dass in Oldenburg mit Blick auf die erwartete Zahl von Güterzügen eine Umfahrungsstrecke gebaut wird. Die Bahn will die Strecke für 885 Millionen Euro grundsanieren und elektrifizieren. Weite Abschnitte sind bereits fertig. Bis 2022 soll die Elektrifizierung der Strecke beendet sein.

