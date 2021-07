Stand: 09.07.2021 10:12 Uhr Jade Hochschule bietet Studierenden Impfungen an

Die Jade Hochschule Wilhelmshaven bietet ihren Studierenden an, sich zu Beginn des Wintersemesters impfen zu lassen. Das sei dann in bestimmten Arztpraxen möglich, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren, teilte die Hochschule mit. Auf dem Campus in Elsfleth - der Seefahrtsschule - gab es bereits eine Impfaktion für die Studierenden. Die Hochschule hofft, dass so der Präsenzbetrieb im Wintersemester wahrscheinlicher wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.07.2021 | 10:30 Uhr