Stand: 14.07.2023 06:58 Uhr "Ja"-Wort im Sand: In Norddeich können Paare am Strand heiraten

Heiraten, wo andere Urlaub machen: Der Traum von einer Hochzeit am Strand von Norden-Norddeich rückt näher. Die Idee stammt von den beiden Hochzeitsrednern Ulrike und Jörg Steinbeis, die oft auf eine Strandhochzeit angesprochen wurden. Gemeinsam mit dem Tourismus-Service Nordsee sind freie Trauungen mit Blick auf das Wattenmeer ab 2024 geplant. Doch schon jetzt können neun Paare am 9. September 2023 ihr Eheversprechen am Strand erneuern. Für den Termin im September und für Termine im Jahr 2024 kann man sich bei der Tourismus Service Nordsee bewerben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.07.2023 | 09:30 Uhr