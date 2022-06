Stand: 18.06.2022 16:17 Uhr JVA Vechta: Mann bei Zellenbrand verletzt

Bei einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta hat sich ein Inhaftierter eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Wie die Polizei bestätigte, brach am Sonnabendmittag gegen 12 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Feuer in der Zelle des Mannes aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Mann kam ins benachbarte Krankenhaus.

