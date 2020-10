Ist Brand in Ganderkesee Teil einer Serie rechter Anschläge? Stand: 16.10.2020 11:59 Uhr In Ganderkesee, Syke und Gnarrenburg haben zuletzt Gaststätten gebrannt. Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus sind alarmiert und warnen.

Es sei eine Brandserie von Anschlägen von Neonazis, heißt es bei den Beratungsstellen in Oldenburg und Bremen. Es gebe auffällige Zusammenhänge, sagte André Aden vom Mobilen Beratungsteam (mbt) zu NDR 1 Niedersachsen.

Auffällige rechte Szene in der Region

Die drei Gaststätten in den Landkreisen Oldenburg, Diepholz und Rotenburg hätten alle neu eröffnet. Alle Besitzer stammten aus dem Nahen Osten, heißt es. An den Brandstellen seien Hakenkreuze gefunden worden. Auch gebe es an allen Orten es eine auffällige rechte Szene: von Rockern und Hooligans über freie Kameradschaften und Verschwörungsideologen bis zu Mitgliedern der Partei Die Rechte, sagte Aden. Man dürfe nicht den Fehler machen, hier keine Anschlagsserie zu vermuten. Er verwies auf die NSU-Morde, die viele Jahre lang nicht als Mordserie erkannt wurden.

Staatsanwaltschaft prüft Zusammenhänge

Aden hält es nach eigenen Angaben nicht für ausgeschlossen, dass weitere Restaurants brennen könnten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüfe die Fälle auf mögliche Zusammenhänge. Die Brände hätten in der Tat viel gemein, so ein Sprecher. Im Fall Ganderkesee hat sich bereits der Staatsschutz eingeschaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.10.2020 | 17:00 Uhr