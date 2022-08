Stand: 18.08.2022 08:48 Uhr Irrflug: Fledermaus verfängt sich in Lichterkette

Die Feuerwehr in Wilhelmshaven ist am Mittwochabend zu einer speziellen Tierrettung ausgerückt. Die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung hatte um Hilfe gebeten, weil sich eine Fledermaus in ihr Wohnzimmer verirrt und dort in einer Lichterkette verfangen hatte. Das teilte die Stadt Wilhelmshaven mit. Die Einsatzkräfte konnten die Fledermaus befreien - sie flog auf schnellstem Wege wieder in die Nacht hinaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.08.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere