"Iona"-Schwester: Meyer Werft beginnt mit Bau der "Arvia" Stand: 22.02.2021 14:24 Uhr Auf der Papenburger Meyer Werft haben die Arbeiter mit dem Bau eines neuen Luxusliners begonnen. Die "Iona"-Schwester "Arvia" soll 2022 an P&O Cruises ausgeliefert werden.

Die "Arvia" sei auf die Vorlieben britischer Passagiere zugeschnitten, teilte die Meyer Werft am Montag mit. Das Kreuzfahrtschiff sei bereits das vierte, das die Papenburger zur Flotte beisteuern.

Übergabe der "Iona" verzögert sich mehrfach

Bei der Auslieferung der "Iona" war es mehrfach zu Verzögerungen gekommen. Statt im Frühjahr übergab die Werft das Schiff erst im Oktober. Im Juni kündigte Werftchef Bernard Meyer die Auslieferung für Juli an, daraus wurde dann Ende August und schließlich Oktober. Grund waren nach Unternehmensangaben "Restarbeiten". Erst am Montag war bekannt geworden, dass die Werft rund 650 Arbeitsplätze streichen will.

