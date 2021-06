Stand: 04.06.2021 10:17 Uhr Inzidenz von 92,2: Entspannung der Infektionslage in Emden

In Emden entspannt sich die Corona-Lage bei Neuinfektionen ein wenig. Am Freitag teilte das Robert Koch-Institut mit, dass die Stadt im Nordwesten Niedersachsens mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 92,2 unter die Marke von 100 gesunken ist. Bleibt der Wert fünf Werktage in Folge unter 100, fallen die verschärften Regeln der "Bundes-Notbremse" weg. Am Mittwoch hatte die Inzidenz in Emden noch bei 138,2 gelegen. Am Donnerstag lag der Wert bei 128,2. Damit wies Emden den bundesweit höchsten Wert auf. Den hat nun der Landkreis Hildburghausen in Thüringen (115,5) inne. In Niedersachsen liegen die nächsthöchsten Inzidenzwerte bei 47,9 im Landkreis Diepholz und 43,8 in der Stadt Delmenhorst. "Wir sind vorsichtig optimistisch. Es ist sehr schön, die 100 unterschritten zu haben", sagte eine Stadtsprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Es stünden noch einige Testergebnisse aus. Das seien allerdings "nicht sonderlich viele".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.06.2021 | 08:00 Uhr