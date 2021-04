Stand: 04.04.2021 19:29 Uhr Inzidenz über 150: Landkreis Vechta verhängt Ausgangssperre

Wegen steigender Infektionszahlen hat der Landkreis Vechta stellenweise Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Man habe am Sonntag den dritten Tag in Folge eine Inzidenz über 150 verzeichnet, heißt es auf der Internetseite des Landkreises. Laut Niedersächsischer Corona-Verordnung sei der Landkreis damit verpflichtet, eine Ausgangssperre anzuordnen. Die entsprechende Regelung wird den Angaben zufolge derzeit konkret erarbeitet und soll am Dienstag offiziell bekanntgegeben werden. Klar ist bereits, dass die Ausgangssperre am kommendem Mittwoch um 0 Uhr in Kraft tritt - und lediglich für Teile des Kreisgebietes gelten soll. Betroffen seien die Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 150, so der Landkreis. Aktuell seien das Vechta, Visbek, Steinfeld, Lohne und Goldenstedt. Dort dürfe ab Mittwoch die eigen Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur beim "Vorliegen gewichtiger Gründe" verlassen werden.

