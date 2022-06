Investor plant riesige Hallen in Wilhelmshaven Stand: 08.06.2022 18:28 Uhr Die Jade Weser Port Marketing-Gesellschaft hat einen weiteren Kunden für ihre Hafen-Flächen gefunden. Und zwar für einen großen Teil: Es geht um 122.000 Quadratmeter.

Das in Frankfurt am Main sitzende Unternehmen P3 will dort mit Investoren aus Singapur insgesamt drei Logistikhallen errichten. Deren Fläche: rund 20 Fußballfelder. Das Unternehmen P3 teilte mit, dass es dort große Tore geben wird, sodass dort auch sperriges Frachtgut problemlos unterzubringen ist. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nannte den Grundstücks-Vertrag mit P3 einen "weiteren großartigen Erfolg" für den Jade Weser Port. Dieses riesige Hallenangebot bringe dem Hafen zusätzliche Ladung, was vor allem für die Reeder wichtig sei, sagt Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer des Güterverkehrszentrums am Hafen.

Zwei Drittel der Güterverkehrszone vermarktet

Die Hallenfläche beträgt insgesamt 122.000 Quadratmeter. Oben auf die Dachflächen sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Damit sind jetzt zwei Drittel der Flächen am Jade Weser Port in der Güterverkehrszone vermarktet. Und für einen Teil der letzten 55 Hektar laufen bereits Verkaufsverhandlungen, sagt Susanne Thomas von der JadeWeserPort Marketing Gesellschaft.

