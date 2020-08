Stand: 19.08.2020 08:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Inventur im Klimahaus Bremerhaven: Tiere zählen

Einmal im Jahr ist Inventur im Klimahaus Bremerhaven. Dann sind die Mitarbeiter mehrere Tage damit beschäftigt, alle Tiere zu zählen. Und das sind nicht wenige: Rund 250 Arten leben in dem Erlebnismuseum, in dem Besucher in mehreren Stationen die verschiedenen Klimazonen der Erde erleben können. Allein 135 verschiedene Fischarten schwimmen in den Aquarien, 22 Reptilienarten leben in den Terrarien, hinzu kommen zahlreiche Spinnengattungen und Insekten. Die Pfleger zählen aber nicht nur die Tiere, sondern prüfen auch, wie diese sich im vergangenen Jahr entwickelt haben. So wird nach Angaben eines Klimahaus-Sprechers etwa geschaut, ob die Haut oder die Schuppen in Ordnung sind.

