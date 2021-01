Stand: 08.01.2021 14:51 Uhr Inventur: Zoo am Meer zählt, wiegt und misst die Tiere

Bei der Inventur im Zoo am Meer in Bremerhaven sind insgesamt 1.115 Tiere gezählt worden. Nach Angaben der Geschäftsführerin sind das fünf Tiere mehr als im Vorjahr. Sie gehören 115 Arten an. Alle Tiere seien wohlgenährt und gut im Wachstum, hieß es. Zu den größten Zoobewohnern gehören Eisbären-Jungtier Elsa mit einer Größe von 1,60 Meter und Seebärin Antra, die 1,40 Meter misst. Wegen der Corona-bedingten Schließungen konnten im vergangenen Jahr nur rund 220.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. 2019 waren es noch 57.000 mehr gewesen.

