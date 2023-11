Stand: 28.11.2023 11:03 Uhr Internet und Telefon im Raum Cloppenburg gestört

In Teilen von Cloppenburg ist in der Nacht zu Dienstag der Strom ausgefallen. Seit dem Morgen gebe es aber keine Probleme mit der Stromversorgung mehr, sagt der Cloppenburger Landkreissprecher Frank Beumker. Dafür würden aber viele EWE-Telekommunikationskunden über Verbindungsprobleme klagen. Einen Zusammenhang mit dem Stromausfall konnte ein EWE-Sprecher nicht bestätigen. Er sagte, ein Defekt in einer zentralen technischen Einrichtung habe für die Probleme gesorgt. Dieser Defekt werde gerade behoben. EWE geht davon aus, dass das Telekommunikationsnetz am Dienstagnachmittag wieder stabil laufen wird. Wie viele Kunden von den Ausfällen betroffen waren, konnte der EWE-Sprecher nicht sagen.

Weitere Informationen Stromausfall in Ostfriesland: Bahn betroffen - Emstunnel gesperrt Im Autoverkehr fielen Ampeln aus, in Supermärkten funktionierte die EC-Zahlung nicht mehr. Zahlreiche Menschen waren betroffen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min