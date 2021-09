Stand: 27.09.2021 21:38 Uhr Internationales Filmfest Emden-Norderney: Es gilt 2G

Bei dem in der kommenden Woche startenden Internationalen Filmfest Emden-Norderney gilt aufgrund der Corona-Pandemie die 2G-Regel. An beiden Spielorten dürften nur geimpfte und genesene Festivalgäste in die Kinosäle, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Dafür gebe es in den Kinosälen weder Maskenpflicht noch Abstandsregelungen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Hans-Dieter Haase, sagte, dass von einer 3G-Regelung noch mehr Menschen betroffen wären, da dann wegen der Abstandsregeln bis zu zwei Drittel aller Plätze hätten frei bleiben müssten. Das Festival präsentiert vom 6. bis 13. Oktober in Emden und auf Norderney 64 internationale Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilme in mehr als 140 Vorstellungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.09.2021 | 17:30 Uhr