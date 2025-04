Internationaler Drogenhandel: Polizei nimmt 54-Jährigen fest Stand: 01.04.2025 12:42 Uhr Ermittler haben in Stuhr (Landkreis Diepholz) am vergangenen Mittwoch einen 54-jährigen Autohändler festgenommen. Er soll Finanzgeschäfte für international organisierte Drogenbanden abgewickelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Verden und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg (ZKO) hatten gemeinsam in dem Fall ermittelt. Nach Angaben der ZKO betrieb der Beschuldigte einen Autohandel mit Luxusautos, die er vornehmlich ins Ausland verkaufte. Bei diesen Geschäften soll er auch größere Summen Bargeld aus dem illegalen Kokain- und Cannabishandel ins In- und Ausland überführt haben. Rauschgifthändlerbanden hatten die Ware zuvor auf dem Seeweg von Südamerika nach Deutschland gebracht und hierzulande auf dem Schwarzmarkt verkauft, so die ZKO.

Chatverläufe brachten Ermittler auf die Spur

Behörden aus Frankreich und den Niederlanden hatten Chatverläufe in dem Messengerdienst EncroChat entschlüsselt. Das hatte sie schließlich auf die Spur des Verdächtigen gebracht, wie die Behörden nun mitteilten. Bei der Festnahme stellten die Ermittler der ZKO demnach eine fünfstellige Summe Bargeld sowie elektronische Speichermedien sicher. Der 54-Jährige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

