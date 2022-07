Stand: 29.07.2022 11:02 Uhr Intendant Firmbach verlässt das Oldenburgische Staatstheater

Generalintendant Christian Firmbach verlässt im übernächsten Jahr das Oldenburgische Staatstheater. Er wird im September 2024 Intendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Dafür votierte der dortige Verwaltungsrat einstimmig, teilte das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit. In Karlsruhe war das Theater in eine Krise geraten. Vom Oldenburger Intendanten Firmbach verspreche man sich, dass die Reformen am Haus weitergeführt werden. Firmbach reizt es nach eigenen Angaben, das demokratische Theaterleitungsmodell der Dreierspitze zu erproben und weiterzudenken. In seinen bisher acht Oldenburger Jahren hat er auf zahlreiche Kooperationen gesetzt, ein internationales Ensemble aufgebaut und viel junges Publikum ins Theater geholt. Der verheiratete Vater von vier Kindern ist am 29. April 1967 in Kassel geboren und ausgebildeter Sänger. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Firmbach nicht wie geplant bis 2027 Intendant des Oldenburgischen Staatstheaters bleibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.07.2022 | 06:30 Uhr