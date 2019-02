Stand: 20.02.2019 13:09 Uhr

Insolvenz: Hoffnungsschimmer für Elsflether Werft

Der neue Vorstand der Elsflether Werft AG will heute beim Amtsgericht Nordenham Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen. Das Gespräch mit dem zuständigen Richter soll am frühen Nachmittag stattfinden, sagte einer der Beteiligten NDR 1 Niedersachsen. Die Insolvenz in Eigenregie ist einer von mehreren Rettungsankern für die Werft. Dann bestimmt nämlich der neue Vorstand, wie es für das Unternehmen weitergeht. Das Bundesverteidigungsministerium und das Beschaffungsamt der Bundeswehr sollen bereits Zustimmung signalisiert haben. Dann könnte es auch mit dem Bau des Marineschulschiffs "Gorch Fock" und weiteren Aufträgen der Marine weitergehen. Zudem soll es Gespräche mit Investoren geben.

Elsflether Werft vor dem Aus? 20.02.2019 10:00 Uhr Nach ARD-Informationen steht die Elsflether Werft (Landkreis Wesermarsch) vor der Insolvenz. Mehrere Unterauftragnehmer haben bereits seit Monaten kein Geld mehr erhalten.







Außenstände in Millionenhöhe - und Korruptionsvorwürfe

Die Werft hat nach NDR Informationen Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Unterauftragnehmer hätten seit mehreren Monaten kein Geld erhalten. Mitverantwortlich ist mutmaßlich die frühere Werft-Leitung. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen. Einer der Vorstände, der gleichzeitig Vorstand der Stiftung war, der die Werft gehört, soll Geld aus dem Unternehmen abgezogen haben. Ende Januar wurde die Geschäftsführung der Werft deshalb ausgetauscht. Einige Millionen Euro, die in zweifelhafte Firmen geflossen sind, sind inzwischen nach NDR Informationen zurückgezahlt worden.

Frühere Geschäftsleitung kaufte Schürfrechte für Mongolei

Die neue Werft-Spitze hat inzwischen die Bücher durchgesehen und ist nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" auf rätselhafte Geldflüsse in Höhe von rund 20 Millionen Euro gestoßen. Ein besonders kurioser Fall ist demnach der Erwerb von Schürfrechten für eine Goldmine in der Mongolei. Einer der geschassten Geschäftsführer ist Honorarkonsul für das Land, schreibt der "Spiegel" weiter. Daneben habe die neue Werft-Leitung "sehr konkrete Hinweise auf sogenannte Kick-back-Geschäfte" gefunden. Mit Unterauftragnehmern seien Aufträge und Kauf einzelner Bauteile zu überhöhten Preisen vereinbart worden - anschließend sei das Geld zurücküberwiesen worden.

Kostenexplosion bei Sanierung der "Gorch Fock"

Die "Gorch Fock" liegt seit 2016 in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch und wird überholt. Die Kostenexplosion bei der Sanierung hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Bedrängnis gebracht. Im Dezember ordnete die Marine einen vorläufigen Zahlungsstopp an. Zunächst waren 10 Millionen Euro für das legendäre Schulschiff eingeplant - dann stieg die Summe von 75 Millionen auf bis zu geschätzte 135 Millionen Euro. Bisher sind 69 Millionen Euro ausgegeben worden.

Hunderte Jobs in Elsfleth und Umgebung gefährdet

Auf der Elsflether Werft, deren größter Auftraggeber die Bundeswehr mit der "Gorch Fock" ist, arbeiten rund 130 Beschäftigte. Hinzu kommen nach NDR Informationen Hunderte Beschäftigte bei Zulieferern in der Region. Ob das Unternehmen aufgelöst wird, ist noch nicht entschieden. Die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (SPD) sorgt sich um die Arbeitsplätze, die mit der Werft verbunden sind. Schon jetzt bekomme sie viele besorgte Anrufe auch von Zulieferern, die fürchteten, ihr Geld nicht mehr zu bekommen. Vom Bundesverteidigungsministerium erwartet Möller, dass die Region jetzt nicht "im Regen stehen gelassen" werde.

